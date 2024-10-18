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Mescid-i Aksa'ya Giremeyen Filistinli Kadın

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Nefise Huveysi, bir yıldır Mescid-i Aksa'dan mahrum.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:26
Mescid-i Aksa'ya Giremeyen Filistinli Kadın

Mescid-i Aksa'ya Giremeyen Filistinli Kadın

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 60 yaşındaki Nefise Huveysi, 5 Ekim 2023 tarihi itibarıyla İsrail'in uyguladığı yasaklar nedeniyle, evinin sadece 3 dakikalık mesafesindeki Mescid-i Aksa'ya giremiyor. Cuma namazı sonrasında Anadolu Ajansı'na konuşan Huveysi, kendisinin Mescid-i Aksa'nın gönüllü koruyucuları olarak bilinen "murabıt" kadınlardan biri olduğunu dile getirdi.

İsrail Polisinin Engelleri

Yıllardır Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını belirten Huveysi, "Zalim" olarak nitelendirdiği İsrail polisinin kendisini bu kutsal mekandan ayırdığını söyledi. Huveysi, işgalci polis tarafından kendisine Mescid-i Aksa'ya ve çevresine girişinin yasaklandığını bildiren bir belge tebliğ edildiğini ifade etti. "Mescid-i Aksa'ya girmek şöyle dursun, Aksa'nın kapısına, Aksa Caddesi'ne bile giremiyorum. 5 Ekim 2023 sabahından beri Eski Şehir'deki Aksa'ya girişime izin verilmiyor," dedi.

Aksa'ya Bağlılık

Mescid-i Aksa'nın manevi değerini vurgulayan Huveysi, "Ruhum, kanım, hayatım Aksa'ya feda olsun," ifadelerini kullandı. Son bir yıldır Aksa'ya giremeyen Nefise Huveysi, İsrail'in engellemelerine ve gözaltı uygulamalarına rağmen bu kutsal yerden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Aksi Yöndeki Kısıtlamalar

İsrail polisi, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasının ardından on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar getirdi. Fanatik yerleşimci grupların Aksa'ya yönelik baskınlarına karşı bu kutsal mekanı korumak için gönüllü nöbet tutan Filistinli kadın aktivistler de, işgal altındaki bölgede sık sık İsrail güçlerinin gözaltı, tutuklama ve uzaklaştırma kararları ile karşı karşıya kalıyor.

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