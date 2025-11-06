Mesnevi Sohbetleri Kitaplaştı: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerhi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ve Dr. Mahmut Nedim Aysoy’un anlatımıyla gerçekleştirilen Mesnevi Sohbetleri, "Mesnevi Sohbetleri - Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerhi" adıyla kitaplaştırıldı.

Kitap ve içeriği

Klasik Türk irfan geleneğini günümüz insanıyla buluşturan bu sohbet dizisi, Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin Mesnevî adlı eserinin ilk 18 beytinin derin anlam dünyasına odaklanıyor. Programlarda Dr. Aysoy’un sade ama derinlikli anlatımıyla ele alınan her beyit; tasavvufî bir perspektif ve insanın iç yolculuğuna ışık tutan evrensel bir dille yorumlandı.

Sohbetlerin kayıtları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından deşifre edilerek kitaplaştırıldı. Eser, hem Mesnevi’ye dair akademik bir kaynak hem de gönül dünyasına rehberlik eden bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.

Yayın ve değerlendirme

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gaziantep, tarih boyunca yalnızca ticaretin ve üretimin değil, aynı zamanda ilmin ve irfanın da şehri olmuştur. Bizler GBB Kültür A.Ş. olarak bu geleneği yaşatmak, kültürün derinliklerinde yatan manevi değerleri günümüz insanıyla yeniden buluşturmak amacıyla Mesnevi Sohbetlerini başlattık ve devam ettiriyoruz. Mesnevi’nin ilk 18 beyti, insanın gayesinden ayrılığın acısına, vuslat arzusundan nefis terbiyesine kadar uzanan bir iç yolculuğun özüdür. Dr. Mahmut Nedim Aysoy’un büyük bir titizlikle yürüttüğü bu şerhler, Gaziantep’in kültürel hayatında yeni bir dönüm noktası olmuştur"

Prof. Dr. Yakar, sohbetlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek ekledi:

"Bu programlar, bir edebiyat veya felsefe etkinliği olmanın ötesinde insanın kendini tanıma ve anlam arayışına katkı sunan bir irfan mektebidir. Sohbetlerde ele alınan her beyit, okurların hem aklına hem kalbine dokunmuştur. Bu birikimin Gazikültür Yayınları aracılığıyla kitaplaşması, kültürel mirasın kalıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. 2026-2027 döneminde de Mesnevi Sohbetlerini sürdürecek, Mesnevi’nin sonraki beyitlerini aynı titizlikle şerh etmeye devam edeceğiz"

