MESS Yarınım Burs Programı İle 50 Bin Öğrenciye Destek

MESS Yarınım Burs Programı ile Teknik İş Gücü Yetiştiriliyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Yarınım Burs Programı aracılığıyla 81 ilde 50 bin bursiyere ulaştı. Bu program, MESS üyelerinin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmeyi, mesleki eğitimin niteliğini artırmayı ve genç istihdamını desteklemeyi hedefliyor.

Meslek Lisesi Öğrencilerine Destek

Alanındaki en büyük burs Programı olan MESS Yarınım, meslek liselerinde eğitim gören gençlere önemli bir eğitim desteği sunmaktadır. MESS Eğitim Vakfı çatısı altında yürütülen bu program, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

“Yetkin İnsan Kaynağını Destekliyoruz”

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, burs programının büyümeye devam ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“MESS olarak ülkemizin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek, mesleki eğitimin niteliğini ve genç istihdamını artırmak amacıyla başlattığımız burs programımız büyümeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 10. yaşına giren projemiz ile bugüne kadar 81 ilde 50 bin öğrencimize ulaştık. Bursiyerlerimiz, başta metal endüstrisi olmak üzere birçok farklı sektörün geleceğini şekillendirecek gençlerden oluşuyor. Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamaya ve yetkin insan kaynağının oluşmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Yarınım Burs Programı ile 81 ilde 50 bine ulaşan bursiyere verdiği eğitim desteğiyle MESS üyelerinin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin ve genç istihdamının artmasına katkı sağlıyor. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (fotoğrafta), konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.