Messina Boğazı Köprüsü'ne ABD'den İtiraz: NATO Harcama Tartışması

Messina Boğazı Köprüsü'ne ABD'den itiraz

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Bloomberg'e verdiği röportajda, İtalya'nın Messina Boğazı Köprüsü harcamalarını Lahey Zirvesi'nde kabul edilen savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü kapsamında gösterme fikrine karşı çıktığını söyledi.

Whitaker, haziran ayında üzerinde anlaşılan yüzde 5 hedefi için 'yaratıcı muhasebe' yöntemlerinden kaçınılması gerektiğini ve yüzde 5'in 'stratejik askeri değeri olmayan köprüler' için yapılan harcamaları kapsamaması gerektiğini belirtti.

İtalya'dan net yanıt

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Messina Boğazı Köprüsü'nün halihazırda tamamen devlet kaynaklarıyla finanse edildiği ve herhangi bir savunma fonu ayrılmadığı vurgulandı. Bakanlık, NATO kaynaklarının kullanılmasının şu aşamada gündemde olmadığını ve zorunlu olmadığını ifade etti.

Projenin geçmişi ve teknik detaylar

Messina Boğazı Köprüsü projesi ilk olarak 1950'li yıllarda gündeme geldi ancak finansman sorunları nedeniyle defalarca ertelendi. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti geçen ay projeye nihai onay verdi.

Proje kapsamında toplam uzunluğu 3,6 kilometreyi bulacak asma köprünün maliyetinin 13,5 milyar avro olması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 6 Ağustos'ta köprünün 'dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsü' olacağını söylemiş ve Türkiye'deki Çanakkale 1915 Köprüsü'nü örnek göstermişti.

İtalyan basınında geçen haziran ayında hükümetin projenin savunma ve güvenlik açısından 'stratejik değer' olarak tanımlanabileceği yönünde haberler yer almıştı.