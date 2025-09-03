DOLAR
41,15 -0,02%
EURO
48,02 -0,19%
ALTIN
4.716,1 -0,88%
BITCOIN
4.615.528,5 -0,68%

Messina Boğazı Köprüsü'ne ABD'den İtiraz: NATO Harcama Tartışması

ABD, İtalya'nın Messina Boğazı Köprüsü harcamalarını NATO savunma hedefine dahil etme planına itiraz etti; İtalya projenin devlet kaynaklarıyla finanse edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:19
Messina Boğazı Köprüsü'ne ABD'den İtiraz: NATO Harcama Tartışması

Messina Boğazı Köprüsü'ne ABD'den itiraz

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Bloomberg'e verdiği röportajda, İtalya'nın Messina Boğazı Köprüsü harcamalarını Lahey Zirvesi'nde kabul edilen savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü kapsamında gösterme fikrine karşı çıktığını söyledi.

Whitaker, haziran ayında üzerinde anlaşılan yüzde 5 hedefi için 'yaratıcı muhasebe' yöntemlerinden kaçınılması gerektiğini ve yüzde 5'in 'stratejik askeri değeri olmayan köprüler' için yapılan harcamaları kapsamaması gerektiğini belirtti.

İtalya'dan net yanıt

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Messina Boğazı Köprüsü'nün halihazırda tamamen devlet kaynaklarıyla finanse edildiği ve herhangi bir savunma fonu ayrılmadığı vurgulandı. Bakanlık, NATO kaynaklarının kullanılmasının şu aşamada gündemde olmadığını ve zorunlu olmadığını ifade etti.

Projenin geçmişi ve teknik detaylar

Messina Boğazı Köprüsü projesi ilk olarak 1950'li yıllarda gündeme geldi ancak finansman sorunları nedeniyle defalarca ertelendi. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti geçen ay projeye nihai onay verdi.

Proje kapsamında toplam uzunluğu 3,6 kilometreyi bulacak asma köprünün maliyetinin 13,5 milyar avro olması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 6 Ağustos'ta köprünün 'dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsü' olacağını söylemiş ve Türkiye'deki Çanakkale 1915 Köprüsü'nü örnek göstermişti.

İtalyan basınında geçen haziran ayında hükümetin projenin savunma ve güvenlik açısından 'stratejik değer' olarak tanımlanabileceği yönünde haberler yer almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
2
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Öldü
3
Şanlıurfa'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Silahla Öldürdü
4
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
5
Fas'ta Gece Gösterileri: Gazze'deki Açlık ve Soykırım Protestosu
6
Mardin’de Zincirleme Kaza: 3’ü Çocuk 9 Yaralı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor