Mesut Barzani Şırnak'ta: 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na Katıldı

Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Sempozyum iki gündür devam ediyor.

Geliş ve karşılama

Barzani, Şırnak Valiliği'nin davetiyle Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kendisi Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve protokol tarafından karşılandı. Barzani'nin konvoyunun geçiş güzergâhlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Konuşma

Sempozyumda konuşan Barzani, Mela Ceziri için söyleneceklerin az kalacağını, kongrenin her yıl düzenlenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Sürece değinen Barzani şunları söyledi: "Son olarak, bölgede gerçekleşen büyük değişime dikkat çekmek istiyorum. Bölgede başlayan bir barış süreci var. Bu sürecin başlamasından çok mutluyuz. Bu sefer sürecin çok sorunsuz başladığını görüyoruz çünkü millet, parlamento ve tüm partiler devleti destekliyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk devletine, parlamentoya ve Türkiye halkına barış sürecini başlattıkları için teşekkür ediyorum. En doğru yol ve doğru seçenek barıştadır. Ayrıca Öcalan’ı da olumlu adımlar attığı için kutluyorum. Yine buradan şunu da belirtmek istiyorum. Biz de bu barış sürecini tüm gücümüzle destekleyeceğiz ve bizden ne bekleniyorsa, elimizden ne geliyorsa, hepsini yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İnşallah süreç çok güzel bir sonuca ulaşacak ve hepimize iyilik ve mutluluk getirecektir".

Katılımcılar

Programa Mesut Barzani'nın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Irak Özel Kuvvetler Komutanı Mahsur Barzani, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

IRAK KDP LİDERİ MESUT BARZANİ, ŞIRNAK’TA DÜZENLENEN 4'ÜNCÜ ULUSLARARASI MELAYE CİZİRİ SEMPOZYUMU'NA KATILMAK ÜZERE TÜRKİYE'YE GELDİ. ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR DEVAM EDEN 4'ÜNCÜ ULUSLARARASI MELAYE CİZİRİ SEMPOZYUMU, IRAK KDP LİDERİ MESUT BARZANİ'NİN KATILIMIYLA DEVAM ETTİ.