Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Mesut İnce, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası genel kurulunda 462 oyla yeniden başkan seçildi; yeni plaka verilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:26
Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Genel kurulda İnce 462 oyla yeniden başkan seçildi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın genel kurulu Sultan Sarayı Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Mesut İnce yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda iki aday yarıştı. Yapılan oylamada mevcut Başkan Mesut İnce 462 oy alarak yeniden başkan olurken, diğer aday Abuzer Daşkıran ise 232 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, esnafa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. İnce, "Bu sadece bir başkanlık seçimi değil, esnafın, ekmeğin, plakanın ve esnafımızın geleceğinin seçimiydi. Esnafımız bir kez daha siyasete, bürokrasiye rağmen iradesini ortaya koymuştur" dedi.

Hiçbir esnaf arasında ayrım yapmayacaklarını kaydeden İnce, "Seçim bitmiştir. Bundan sonra tüm esnafımızı kucaklayarak gece gündüz çalışacağız. Hiçbir esnafımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çarşı merkezi başta olmak üzere şehir içi taşımacılıkla ilgili sorunları tek tek çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni plaka verileceği yönündeki iddialara da değinen İnce, "Hiçbir şekilde yeni plaka verilmeyecek. Esnafımız bu konuda rahat olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da esnafın yanındadır. Bu saatten sonra yükümüz daha da ağırlaştı. Yönetim kurulumuzla birlikte esnafımızın emrindeyiz. Gece yarısı da olsa telefonlarımız açık olacak" diye konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası’nda İnce güven tazeledi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası’nda İnce güven tazeledi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkram Baran Yeniden Başkan: Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 18. Olağan Genel Kurul
2
Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
3
Mesut İnce Yeniden Başkan: Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nda Güven Tazeledi
4
Manisa Şoförler Odası'nda Değişim: Cahit Güden Başkan Seçildi
5
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan
6
Kocasinan'dan Glütensiz Destek: 2017'den Bu Yana 8.305 Çölyak Paketi
7
Mesut İnce Güven Tazeledi: Malatya Minibüsçüler Odası’nda Yeniden Başkan

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları