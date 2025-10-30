Mesut Yılmaz Kabri Başında Anıldı — Vefatının 5. Yılı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, vefatının 5. yıl dönümünde Beykoz Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:38
Beykoz Kanlıca Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi

Tören, Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla sürdü. Anma programına eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile sevenleri ve akrabaları katıldı.

Anma sırasında konuşan Berna Yılmaz, kabri başında şunları söyledi: "Türkiye'nin her tarafından arayan dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizler ona karşı olan sevginizi, saygınızı ve vefanızı hiçbir zaman unutmadınız. Sağ olsun, Ankara'dan Cemil Çiçek bey aradı. Erol Evgin aradı. Gösterdiğiniz güzel duygulara çok teşekkür ederim."

Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etmişti.

