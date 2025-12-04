Meta, Avustralya’da 16 Yaş Altı Gençlerin Sosyal Medya Hesaplarını Kapatıyor

ABD’li sosyal medya şirketi Meta, 10 Aralıkta yürürlüğe girecek sosyal medya yasağı öncesinde Avustralyada 16 yaş altı gençlerin Instagram, Facebook ve Threads hesaplarını kapatmaya başladı.

Beklenen etki

Tahminen 150 bin Facebook kullanıcısı ve 350 bin Instagram hesabının etkileneceği öngörülüyor.

Meta’nın açıklaması ve talepleri

Meta’dan yapılan açıklamada: "Yasaya uyum, devam eden ve çok katmanlı bir süreç olacak. Meta yasaya uymaya kararlı olsa da, daha etkili, standartlaştırılmış ve gizliliği koruyan bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyoruz". Açıklamada ayrıca, Avustralya hükümetinin kullanıcıların uygulamaları indirirken yaşlarını doğrulamasını ve 16 yaş altı için ebeveyn onayı istemesini zorunlu kılması gerektiği belirtildi.

Diğer platformlar ve yaptırımlar

Meta’nın üç platformuna ek olarak YouTube, X, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick ve Twitch de yasaktan etkilenen platformlar arasında yer alıyor. 10 Aralıkta yürürlüğe girecek yasa kapsamında şirketler, 16 yaş altındaki kişilerin hesap açmasını engelleyemezse 33 milyon dolar tutarında para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yasa süreci

Çevrimiçi Güvenlik Değişikliği (Sosyal Medya Asgari Yaş) başlıklı yasa teklifi 21 Kasım 2024’te parlamentoya sunuldu. Teklif, parlamentoda yapılan oylama sonucunda 28 Kasım 2024’te kabul edilip yasalaştı. Yasada yapılan değişiklikle, 16 yaşın altındaki çocukların "yaş kısıtlı sosyal medya platformlarında" hesap sahibi olmaması hükme bağlandı.

Meta, 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılara hesaplarının 4 Aralık’tan itibaren kapatılmaya başlayacağına dair bildirimde bulunmaya başladığını duyurdu.

Avustralyanın dünyada bir ilk olan bu düzenlemesi, sosyal medya şirketlerini kullanıcıya erişim ve kimlik doğrulama süreçlerini yeniden düzenlemeye zorluyor.

