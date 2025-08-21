DOLAR
Meta Yapay Zeka İşe Alımlarını Dondurdu

Meta, aylar süren işe alımların ardından yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu; 50'den fazla transfer ve bazılarına 100 milyon doları aşan teklifler yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:41
ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde aylardır süren işe alım sürecinin ardından işe alımları dondurdu.

Medya Kaynağı ve Transferler

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre, Meta bu yıl OpenAI, Google DeepMind, Apple, xAI ve Anthropic gibi şirketlerden 50'den fazla araştırmacı ve mühendis transfer etti.

Yönetim Katılımı ve Teklifler

Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in kişisel olarak devreye girdiği işe alımlar kapsamında, bazı araştırmacılara 100 milyon doları aşan teklifler sunuldu.

Dondurma Kararının Kapsamı

Geçen hafta yürürlüğe giren dondurma kararı, bölüm içinde çalışanların farklı ekipler arasında geçiş yapmasını da engelliyor. Yetkililer, ne kadar süreceği açıklanmayan kararın yalnızca Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang'ın onayıyla istisna tutulabileceğini ifade etti.

Ekip Yapısı ve Öncelikler

Meta'daki yeniden yapılanma kapsamında şirketin yapay zeka çalışmaları dört ekibe ayrıldı. Yetkililer, yeni işe alınanların çoğunu barındıran ve süper zeka üzerinde çalışan TBD Lab, yapay zeka ürünlerine odaklanan ikinci ekip, altyapı üzerinde çalışan üçüncü ekip ve daha uzun vadeli projeler ile keşiflere adanmış dördüncü ekip olarak bölündüğünü aktardı.

Resmi Açıklama

Meta sözcüsü işe alımların dondurulduğunu onaylayarak kararın temel organizasyonel planlama kapsamında alındığını belirtti.

