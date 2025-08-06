Meteksan Savunma'dan Yeni Üretim ve Entegrasyon Tesisine İmza

Yeni Üretim ve Entegrasyon Tesisi Açıldı

Türk savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden Meteksan Savunma, artan üretim ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir üretim ve entegrasyon tesisi devreye aldı. Bilkent Cyberpark bünyesinde açılışı gerçekleştirilen tesis, Türkiye'nın savunma sistemlerine ve ihracatına önemli katkılarda bulunacak.

Modern Altyapı ve Yüksek Kapasite

Yeni tesis, 2500 metrekarelik kapalı alanı ile dikkat çekerken, yüksek mühendislik disiplini ile kritik alt sistemlerin seri üretimi, montajı ve entegrasyonu için en uygun altyapıyı sunmaktadır. Tesisin 1500 metrekarelik üretim alanı, akustik sistemlerden radar altimetrelere kadar birçok alt sistemin yerli imkanlarla üretimine olanak tanımaktadır.

Kritik Sistemlerin Test Süreçleri

Tesisin 1000 metrekarelik entegrasyon bölümünde, Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemleri açısından stratejik öneme sahip projeleri olan SEYMEN, MERT, KAPAN, MİLSAR, AKSON ve Retinar gibi sistemlerin saha öncesi test süreçleri yüksek güvenilirlik ile gerçekleştirilecektir.

Geleceğe Yönelik AR-GE Faaliyetleri

Bu altyapı, yalnızca mevcut ihtiyaçların karşılanmasıyla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin tehditlerine yanıt vermek için AR-GE ve prototipleme faaliyetleri için de güçlü bir zemin oluşturacaktır. Yeni ürün geliştirme süreçleri, modern laboratuvarlar ve mühendislik alanları ile desteklenecektir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Vurgusu

Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurgulayarak, tesisin Türkiye savunma sanayisi ekosistemine hayırlı olmasını diledi. Görgün, Meteksan'ın nitelikli çözümleri ve ihracat odaklı yaklaşımları ile Türk savunma sanayisine katkılarının altını çizdi.

Meteksan Savunma'nın Hedefleri

Meteksan Savunma Genel Müdürü Adil Baktır, sahada görev yapan 20'den fazla ürünle dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılarken, 2024 yılı boyunca odaklanma stratejilerini hayata geçireceklerini söyledi. Yurtiçi ve yurtdışında güvenilir üretim ortağı olmayı hedefleyen Baktır, yeni ürün geliştirme sürecinde stratejik iş birliklerine açık olduklarını belirtti.

Akademik İşbirliği

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Meteksan Savunma'nın ürün ve teknolojilerinin üniversitedeki proje ortakları ile gerçekleştirilmesinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı. Bu tür işbirliklerinin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmedeki kritik rolü öne çıkmaktadır.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yüksek teknolojiye dayalı çözümler ve alt sistemler geliştiren Meteksan Savunma, yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini devreye aldı. Bilkent Cyberpark bünyesinde faaliyet gösterecek Üretim ve Entegrasyon Binası için açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (ortada), Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan (sol 4), Meteksan Savunma Genel Müdürü Adil Baktır (sağ 3) ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yüksek teknolojiye dayalı çözümler ve alt sistemler geliştiren Meteksan Savunma, yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini devreye aldı. Bilkent Cyberpark bünyesinde faaliyet gösterecek Üretim ve Entegrasyon Binası için açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (ortada), Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan (sol 4), Meteksan Savunma Genel Müdürü Adil Baktır (sağ 3) ve çok sayıda davetli katıldı.