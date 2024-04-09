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Meteoroloji arife günü hava durumu raporunu açıkladı: 15 ilde sarı kod uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, arife gününde havalanın nasıl olacağına dair güncel raporu paylaştı. Yurt genelinde, kuvvetli sağanak beklenen 15 ilde ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:02
Meteoroloji arife günü hava durumu raporunu açıkladı: 15 ilde sarı kod uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’de yer alan iller için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde, arife gününde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan Yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz’de yer alan bazı iller için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Sarı kodla uyarılan iller

Yetkililerin sarı kodla uyarıda bulunduğu iller şu şekilde: Diyarbakır, Adana, Hatay, Van, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Siirt, Batman, Osmaniye, Hakkari, Şırnak. Bu illerde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları su baskınları, sel gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

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