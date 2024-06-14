Meteoroloji'den Ankara için önemli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresinde bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen bu hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ankara'nın birçok ilçesinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini gösterecek.

ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara'da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışın, özellikle Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Altındağ gibi batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, özellikle açık alanlarda bulunmamaları ve araç kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. Meteoroloji yetkilileri, bu tür olumsuzlukların minimum düzeyde tutulması için vatandaşları uyarıyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı süresince ülke genelinde hava durumu tahminleri, az bulutlu ve güneşli bir hava olacağını gösteriyor. Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının bayram süresince artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.







KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE HAVA DURUMU

Bayramın ilk günü, ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Sıcaklık değerleri Ankara ve İstanbul'da 30, Antalya'da 34, İzmir'de 36, Diyarbakır'da 39, Adana'da 36, Samsun'da 26, Erzurum'da 29 derece civarında seyredecek.

Bayramın ikinci günü, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer kapalı hava hakim olacak. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

Bayramın üçüncü günü, ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde yağış görülecek. Bayramın dördüncü günü ise ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor.

Bayram süresince beklenen en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 32, İzmir'de 37, Antalya'da 39, Adana'da 38, Diyarbakır'da 40, Samsun'da 28, Erzurum'da 30 derece civarına kadar yükselecek.