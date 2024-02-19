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Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı: Hatay için sarı kodlu uyarı geldi!

Türkiye, son 53 yılın en sıcak ocak ayını geride bırakırken, şubat ayında yağışlar kuraklığa bir nebze olsun çare oldu. Ancak bu hafta yağışların etkisi azalacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:37
Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı: Hatay için sarı kodlu uyarı geldi!

Türkiye, 1968 yılından bu yana en sıcak ocak ayını geride bıraktı. Şubat ayının başında gelen yağışlar kuraklığa bir nebze olsun çare oldu. Fakat bu hafta yağışların etkisi azalacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.

Hafta ortasına kadar, iç bölgelerde sabah saatlerinde sis ve pus görülecek. Çarşamba günü yağışlar daha az alanda etkisini gösterecek. Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar devam edecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Üç gün sürecek bu durumda, Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 12 dereceye, İzmir'de ise 17 dereceye ulaşacak.

hava-durumu

METEOROLOJİ'DEN 19 ŞUBAT HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat hava durumu raporunu yayınladı. Bu hafta ülke genelinde kar ve yağmurun etkili olması bekleniyor, ancak sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Antalya'nın doğu bölgeleri yağışlı hava koşullarının hakim olacağı alanlar arasında yer alıyor. Özellikle Hatay çevresinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporları:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 10 derece.
Ankara: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 8 derece.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 15 derece.
Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu, hava sıcaklığı 12 derece.
Konya: Parçalı bulutlu, hava sıcaklığı 6 derece.
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 19 derece.
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 21 derece.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hava sıcaklığı -4 derece.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 10 derece.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 14 derece.

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