Meteoroloji'den son dakika uyarı: Kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Mart hava durum raporunu paylaştı. Ilıman havaların devam ettiği yurt geneline bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı

Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Mersin'in doğusunda yağış beklendiği belirtilirken, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da Karla Karışık Yağmur şeklinde görüleceği belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel kuvvetli yağış geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve Gece saatlerinde ülkenin doğuda buzlanma ve don olaylarının beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle de Batı kesimlerde pus ve Sis hadiselerine karşı uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kuzeyinde ise Çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Hava sıcaklığı iç ve Doğu kesimlerde 2 ile 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir düşüşün olmayacağı tahmin ediliyor.

Adana, Osmaniye, Hatay, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde yerel kuvvetli olarak yağışların beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde Karla Karışık yağmur ihtimalinin olduğu tahminleri sunuluyor. Hal bu iken ulaşımda aksamalar tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor.

Özellikle de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğilimli yamaçlarda Çığ tehlikesinin bulunduğu açıklamasını yapan Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulunuyor