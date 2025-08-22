DOLAR
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

MGM, Pazar ve Pazartesi günleri 14 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yaptı; diğer bölgelerde ise sıcak ve güneşli hava sürecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:23
Meteoroloji'den Pazar ve Pazartesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika uyarısını duyurdu. Yurdun büyük bir bölümünü etkileyen sıcak hava dalgası devam ederken, Pazar günü başlayıp Pazartesi de sürecek gök gürültülü sağanak yağışlar bazı illerde serinleme sağlayacak ancak tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, yapılan detaylı değerlendirmelere göre yağışların özellikle Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli geçebileceğini vurguladı.

Pazar günü yağış beklenen iller

Pazar günü; Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazartesi günü etkisini sürdürecek iller

Pazartesi günü; Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Diğer bölgelerde sıcak hava etkisi sürecek

Yurdun güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 35 derecenin üzerinde ölçülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Buna karşın kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışlar hava durumunda keskin bir değişimin habercisi oldu.

Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulut dahi görülmeyeceğini, sıcak ve güneşli havanın hafta sonu boyunca hakim olacağını; özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi büyükşehirlerde açık havanın devam edeceğini bildirdi.

Uyarı: MGM'nin yeni değerlendirmeleri ve yerel tahminler için vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi öneriliyor.

