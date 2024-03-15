Meteoroloji'den uyarı: Ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan yurt genelinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar yaşanabilir.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ve yarın yurt genelinde 1-3 derece azalma beklenen sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı yaşanabileceğinden, olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.



