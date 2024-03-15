Bist 100
8.892,23 0%
DOLAR
32,22 0,26%
EURO
35,14 0,06%
ALTIN
2.236,13 0,56%

Meteoroloji'den uyarı: Ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç olmak üzere yurt genelinde yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar da görülebilir.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:18
Meteoroloji'den uyarı: Ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan yurt genelinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. hava-durumu

Yapılan değerlendirmelere göre, yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar yaşanabilir.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ve yarın yurt genelinde 1-3 derece azalma beklenen sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu için vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı yaşanabileceğinden, olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

hava-durumu

İLGİLİ HABERLER

Emekliye sabah sabah seçim sonrası müjdesi: 10 bin lira seçim ikramiyesi ödenecek

Emekliye sabah sabah seçim sonrası müjdesi: 10 bin lira seçim ikramiyesi ödenecek

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Öğrenciye belediye desteği: 590 TL hesaplara aktarılacak

Öğrenciye belediye desteği: 590 TL hesaplara aktarılacak

Kadına Mart- Mayıs ayında binlerce lira kazandırıyor! Duyan kadın kendini ormana atıyor

Kadına Mart- Mayıs ayında binlerce lira kazandırıyor! Duyan kadın kendini ormana atıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'na sis engeli: Transit gemi trafiğine kapatıldı!
2
İstanbul'da yılbaşı yasakları! Taksim Meydanı'na bariyerler yerleştirildi
3
31 Mart 2024 seçimlerinde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak
4
İzmir Torbalı'da suç örgütü operasyonu: Elebaşı da tutuklandı
5
CHP binasında para sayma görüntüleri soruşturmasında gelişme: Paraları kimin getirdiği ortaya çıktı
6
Çanakkale'de göçmen botu battı, 2 bebek yaşamını yitirdi
7
Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi: PKK tehdidi ve Erdoğan ziyareti görüşüldü

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Faturasını çöpe atanın başı yanacak!

Kadına Mart- Mayıs ayında binlerce lira kazandırıyor! Duyan kadın kendini ormana atıyor

Altın fiyatları uçuşa geçiyor! O tarihte 4000 TL'yi vuracak: TL'si olana flaş uyarı!

KPSS puanı olmayanlar dikkat! Kadrolu büro personeli alımı başladı: İşte başvuru şartları

Hem evi hem kafaları dağınık 5 burç! Onlara kimse misafir olmak istemiyor

Başvuru ekranı açıldı! Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak: O kurum duyurdu

Öğrenciye belediye desteği: 590 TL hesaplara aktarılacak

Emekliye sabah sabah seçim sonrası müjdesi: 10 bin lira seçim ikramiyesi ödenecek

Devlet bayram öncesi 1900 TL nakit yardımı yapacak! Dar gelirliler hemen başvurabilir!

İş Bankası memur alımı başvuruları başladı! O illerde memur olmak isteyene büyük şans

Kilo kilo alma devri sona erdi! Artık tanesine 15 TL ödeyeceksiniz!

Bayrama zayıf girmek isteyenlere altın öneri! Bu şekilde 30 günde 10 kilonuz buhar olacak!