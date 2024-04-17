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Meteoroloji o illeri uyardı: “Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, olumsuz hava şartları karşısında vatandaşlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:54
Meteoroloji o illeri uyardı: “Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İzmir için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ayrıca MGM’den Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

O illere sarı kodlu uyarı

Meteoroloji yetkililerinin aktarmış olduğu bilgilere göre, bu akşam (16 Nisan) saatlerinden itibaren İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir illerinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu için de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklar karşısında vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Öte yandan kuvvetli yağışın beklendiği İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale için sarı kodlu uyarı verildi.

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