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Meteoroloji sarı kodla uyardığı il sayısını 45’e çıkardı: Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyarı yapmış olduğu il sayısını 45’e çıkardı. Yetkililer, yurdun batı ve iç kesimlerinde yaşanacak olan kuvvetli yağışlara ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:25
Meteoroloji sarı kodla uyardığı il sayısını 45’e çıkardı: Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bir kısmı için sarı kodlu uyarı verdi. Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde fırtına ve etkili sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlar için sel ve su baskınlarının yanı sıra çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Sarı kodla uyarılan 45 il

Meteoroloji, 45 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış için İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Yalova illeri sarı kodla uyarıldı.

Kuvvetli yağış ve fırtına için ise Antalya, Muğla, Denizli Burdur, Isparta, Kütahya illerine sarı kodlu uyarı geçildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ise Ankara, Eskişehir, Sivas, Samsun, Ordu, Sinop, Bolu, Bartın, Kastamonu, Afyonkarahisar, Amasya, Konya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Düzce illerinde sarı kodlu uyarı yapıldı.

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