Meteoroloji uzmanından hava durumu uyarısı: Doğu Anadolu’da kar, batıda sağanak yağmur

Türkiye, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından yağışlı bir havanın etkisine girdi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’te yaptığı açıklamada, hafta boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanacak hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Şen, bugün batı bölgelerde yağışların sona ereceğini, doğu bölgelerde ise kar yağışının etkili olacağını söyledi.

BATI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR BİTİYOR

Şen, “Bugün Pazar. Yağışlar batıyı terk etti. Öğlene kadar iç Anadolu’da karla karışık yağmur ve yağmur, batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar şeklinde devam edecek. Öğleden sonra ve akşam doğu Anadolu’da kar, doğu Karadeniz’in kıyısında kuvvetli yağmur, iç kesiminde kar şeklinde olacak, yarına kalmayacak.” dedi.

SICAKLIKLAR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Şen, sıcaklıkların batı bölgelerde değişmeyeceğini, doğu bölgelerde ise 5-7 derece azalacağını belirtti. Şen, “Sıcaklıklar batı ayarları değişmiyor. Doğuda 5-7 derece azalacak. Perşembe gününe kadar yağış yok gibi. Perşembe Akdeniz üzerinden yağmur Ege, Marmara ve Akdeniz geliyor.” diye konuştu.

BUGÜN İSTANBUL 8, İZMİR 12, ANTALYA 23 DERECE

Şen, bugünün hava durumuna ilişkin de bilgi verdi. Şen, “Bugün İstanbul 8, İzmir 12, Antalya 23 derece. Yağış yok. Ankara karla karışık yağmur 6 derece.” notunu paylaştı.





Orhan Şen kimdir? Orhan Şen, meteoroloji uzmanı, akademisyen ve yazardır. 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1984 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmuştur. 2008 yılında profesör unvanını almıştır. Aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hava durumu tahminleri ve uyarıları vermektedir.



Hava durumu nasıl öğrenilir? Hava durumu, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre öğrenilebilir. Hava durumu tahminleri, hava durumu modelleri, uydu görüntüleri, radar verileri, yer istasyonları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerin analiziyle yapılır. Hava durumu tahminleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları ve telefon hattından öğrenilebilir. Ayrıca, televizyon, radyo, gazete ve internet gibi medya kuruluşları da hava durumu tahminlerini yayınlamaktadır.

Hava durumu neden değişir? Hava durumu, atmosferdeki sıcaklık, basınç, nem, rüzgar, bulutluluk, yağış ve diğer faktörlerin değişimiyle değişir. Hava durumunu etkileyen en önemli faktörlerden biri, atmosferdeki yüksek ve alçak basınç merkezleridir. Yüksek basınç merkezleri, havanın durgun ve açık olmasına, alçak basınç merkezleri ise havanın hareketli ve bulutlu olmasına neden olur. Hava durumunu etkileyen diğer faktörler arasında, güneş ışınlarının açısı, mevsimler, coğrafi konum, deniz ve kara farkı, yeryüzü şekilleri, jet akımları, okyanus akıntıları ve iklim değişikliği sayılabilir.