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Meteorolojiden 16 ile sarı kod: Fırtına ve sağanak yağış fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan hava raporunu paylaştı. MGM, bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yaparken, bazı bölgelerde ise fırtına için uyarı verdi.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:56
Meteorolojiden 16 ile sarı kod: Fırtına ve sağanak yağış fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ile bazı illerde, gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle bu yağışların Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde şiddetli olması bekleniyor.

Öte yandan yetkililer, Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında da bulundu. Bugün (18 Nisan) akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına, yarın sabah saatlerine kadar sürecek. Vatandaşlar için meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Sarı kodla uyarılan o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan iller şu şekilde: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Tokat, Yozgat, Aksaray.

AKOM ise İstanbul’u bugünden itibaren etkili olacak ve 3 gün boyuna sürecek yağmur konusunda uyarmıştı.

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