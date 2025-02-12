Meteorolojiden 9 İle Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Bu kapsamda, belirtilen illerde beklenen yağışlar, mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre eklenmesi şeklinde olacak.

Ayrıca, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışları görülecek ve mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave kar bekleniyor.

Alınması Gereken Önlemler

Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.