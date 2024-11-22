Meteorolojiden Kar Yağışı Uyarısı: 8 İlde Yoğun Kar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bazı bölgeleri için önemli bir kar yağışı uyarısı yayınladı. Açıklamaya göre, Pazar günü İç Anadolu'nun doğusunda, özellikle Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sivas'ta ise kar yağışının yoğun olacağı tahmin edilmekte.

Diğer Beklentiler

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kahramanmaraş'ın kuzeyinde, öğle saatlerinde ise yüksek kesimlerinde Malatya ve Elazığ bölgelerinde kuvvetli kar yağışı yaşanacak. Ayrıca, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde de yoğun kar yağışı görülecek.

Çorum, Samsun ve Amasya Uyarısı

Cumartesi gecesi saatlerinden itibaren Çorum çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın 600 metre üzerindeki bölgelerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Pazar sabahı itibarıyla Tokat ve Ordu'nun 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ordu'nun kıyı kesimlerinde ve düşük rakımlardaki ilçelerinde ise şiddetli sağanak yağmur olacağı öngörülüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Yağışlar

Pazar sabahı itibarıyla Giresun ve Trabzon'un batısında şiddetli, Trabzon ve Rize'de ise kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak beklenmekte. Ayrıca, Gümüşhane ve Bayburt ile birlikte Giresun, Trabzon ve Rize'nin 600 metre üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Dikkatli Olunmalı

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskınları, heyelanlar, kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.