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Metin Somuncu İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Cumhuriyet Senatosu üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene birçok siyasetçi katıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:47
Metin Somuncu İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Metin Somuncu İçin TBMM'de Tören

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de bir cenaze töreni düzenlendi. Merhum Somuncu için Meclis Şeref Kapısı önünde gerçekleştirilen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile birlikte çok sayıda milletvekili, siyasetçi ve Meclis personeli katıldı.

Tören Detayları

Törende, Somuncu'nun öz geçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törenin ardından, Somuncu'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze Defni

Metin Somuncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazı'nın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni...

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Merhum Somuncu için Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende, Somuncu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Somuncu'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni...

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Merhum Somuncu için Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Törende, Somuncu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Somuncu'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

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