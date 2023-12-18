Metrobüste akıl almaz olay: 3 kadının metrobüste yaptıkları sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı

İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kadın, narkotik polisinin operasyonuyla evlerinde gözaltına alındı

Metrobüste uyuşturucu kullanan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. oldukları belirlendi. Kadınların ikamet ettikleri adresleri tespit eden narkotik polisi, Esenyurt'taki evlerine baskın yaptı. Operasyonda 3 kadın yakalanırken, evlerinde de arama gerçekleştirildi.

Ceren A., emniyette verdiği ifade sonrası “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık talimatıyla serbest kalan Ceren A.'nın yanı sıra, görüntülerdeki diğer iki kadın Melike D. ve Yaren A. da aynı suçlardan adli işleme tabi tutuldu.

Melike D. ve Yaren A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol altında serbest kalmak üzere tahliye edildi.