Mevlit Kandili Coşkusu Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yaşandı

Mevlit Kandili İdrak Edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde, Mevlit Kandili dolayısıyla özel programlar gerçekleştirildi. Sakarya'daki camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlar dualar eşliğinde bu özel günü kutladılar.

Sakarya'da Kandil Programı

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelen cemaat, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip, ilahiler eşliğinde dua ettiler. Etkinlikte İl Müftüsü Mehmet Aşık da katılımcılara hitap ederek dua etti.

Karabük ve Bartın'da Etkinlikler

Karabük ilinde de camiler dolup taştı. Akşam namazının ardından, camilere gelenler Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler ve mevlit programına katıldılar. Program sonrası kandil simidi dağıtıldı. Bartın'da ise, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programlarda vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinleyerek dua ettiler. Şadırvan Camisi'nde yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli ve Düzce'de Manevi Atmosfer

Kocaeli'de, il genelindeki camilerde Mevlit Kandili dualarla kutlandı. İzmit'teki önemli camilerin dolduğu gözlemlenirken, Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dua ile sona erdi. Düzce'de de camiler dolup taşarken, Merkez Büyük Cami'ye gelenler, akşam ezanının ardından namaz kıldı ve dua etti. Program sonrası cemaate pilav ve ayran ikram edildi.

Manevi atmosferin hâkim olduğu bu özel gecede, dualar ve iyilikler, tüm yurtta hissedilirken, vatandaşlar bu anları birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Sakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.