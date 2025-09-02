DOLAR
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed'in 1500. yıl dönümü 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' temasıyla

Mevlit Kandili yarın idrak edilecek; Hazreti Muhammed'in 1500. yıl dönümü "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla kutlanacak, Diyanet etkinlikler düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:32
Mevlit ve önemi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğumu olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte 'doğum yeri ve zamanı' anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Tarihi ve edebi izler

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum günü resmi törenlerle kutlanmış; Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisini işleyen eserler kaleme alınmıştır.

Özellikle İslam toplumlarının büyük kısmında yoğun rağbet gören Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi) adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okunmaya devam ediyor.

Bu yılın teması ve etkinlikler

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içinde ve dışında birçok etkinlik gerçekleştirecek.

