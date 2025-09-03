Mevlit Kandili’nde Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’da Programlar

Mevlit Kandili’nde Güneydoğu Camilerinde Birlik ve Dualar

Mevlit Kandili dolayısıyla Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyamanda camilerde programlar düzenlendi. Etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, vaazlar verildi, dualar edildi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep

Gaziantep’te İl Müftülüğü koordinasyonunda kent genelindeki camilerde Mevlit Kandili programları gerçekleştirildi. Erturhan Camisinde verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve cemaatle birlikte namaz kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman’da Kandil programı Meydan Camisinde düzenlendi. Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif’i dinleyerek dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesindeki camileri doldurdu. "Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentte, Hazreti İbrahim’in doğduğu rivayet edilen makam ziyaret edilerek dualar okundu. Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisinde mevlit okutuldu ve kentteki diğer camilerde de Kandil idrak edildi. Ayrıca Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay ekipleri namaz sonrası vatandaşlara ikram dağıttı.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisinde gerçekleştirilen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı. Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek namaz kılındı. Namaz sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Malatya

Malatya genelinde camilerde Mevlit Kandili programları düzenlendi. Darende ilçesinde tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi dahil olmak üzere tüm camilerde kandil programları gerçekleştirildi. Namaz sonrası Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği, gül ve şerbet ikram edildi; çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mevlit Kandili vesilesiyle düzenlenen programlar, bölge halkının katılımıyla birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

