Mevlit Kandili Sakarya ve Düzce'de Dualarla İdrak Edildi

Sakarya ve Düzce'deki camilerde Mevlit Kandili programları düzenlendi; Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Serdivan'da cemaate ikram yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:05
Mevlit Kandili dolayısıyla Sakarya ve Düzce'de birçok camide özel programlar düzenlendi. Cemaatler, kandilin manevi atmosferi içinde Kur'an-ı Kerim dinleyip dualara katıldı.

Sakarya

Sakarya kent merkezindeki camilerde düzenlenen programlar dualarla gerçekleşti. Kandil programlarında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve vaaz verildi. Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Namaz çıkışında Serdivan Belediyesi tarafından cemaate ikramlar sunuldu.

Düzce

Düzce'de de kent genelindeki camilerde Mevlit Kandili programları gerçekleştirildi. Camileri dolduran cemaatler kandilin manevi havasını yaşadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından cemaat birlikte namaz kıldı ve dua etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

