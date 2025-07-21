Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali Kırgızistan'da Başladı

Kırgızistan'da 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali Başladı

Kırgızistan'ın önde gelen müzik etkinliklerinden biri olan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde kapılarını açtı. Festivalin açılış programı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Açılışta konuşan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Issık Göl'ün Asya'nın manevi merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Kültüre, sanata ve uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Festival, bu değerleri somutlaştırarak genç yeteneklerin önünü açıyor ve kültürel bağları güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev de festivalin kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek, etkinliğin sanat aracılığıyla milletleri birleştirmenin yanı sıra barış ve dostluk mesajı taşıdığını belirtti.

Türkiye’yi Ece Ata Temsil Ediyor

Festivalde Türkiye'yi genç şarkıcı Ece Ata temsil ediyor. Ece Ata, festivale katılarak "Tükendi Nakti Ömrüm" adlı Şanlıurfa yöresine ait eseri seslendirdi. Ata, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü ve çeşitli uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığını anlattı.