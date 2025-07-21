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Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali Kırgızistan'da Başladı

Kırgızistan'da düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali, Türkiye'yi Ece Ata ile temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 03:26
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 03:26
Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali Kırgızistan'da Başladı

Kırgızistan'da 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali Başladı

Kırgızistan'ın önde gelen müzik etkinliklerinden biri olan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde kapılarını açtı. Festivalin açılış programı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Açılışta konuşan Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Issık Göl'ün Asya'nın manevi merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "Kültüre, sanata ve uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Festival, bu değerleri somutlaştırarak genç yeteneklerin önünü açıyor ve kültürel bağları güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev de festivalin kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek, etkinliğin sanat aracılığıyla milletleri birleştirmenin yanı sıra barış ve dostluk mesajı taşıdığını belirtti.

Türkiye’yi Ece Ata Temsil Ediyor

Festivalde Türkiye'yi genç şarkıcı Ece Ata temsil ediyor. Ece Ata, festivale katılarak "Tükendi Nakti Ömrüm" adlı Şanlıurfa yöresine ait eseri seslendirdi. Ata, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü ve çeşitli uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığını anlattı.

İstanbul 1996 doğumlu Ece Ata, flüt eğitimi almış ve opera dersi de görmüştür. Caz, opera ve pop müzik tarzlarında şarkı söyleyebildiğini belirten Ata, "Umarım, ülkemi güzel temsil ederim"

Festivalin açılışında, katılımcı ülkelerin bayrakları ve müzikleri ile görsel bir şölen yaşandı. Genç şarkıcılar, ana dillerinde performanslarını sergileyerek yerel ve uluslararası bağları güçlendirdi. Yarışmaya, Kırgızistan dahil 25 farklı ülkeden genç yetenekler katıldı.

Festivalin ilk günü, yerli sanatçıların sahne almasıyla sona erdi. Yarışmacılar, 21 Temmuz'da yabancı dillerde şarkı seslendirecek, festivalin finali ve ödül töreni ise 22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik...

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali başladı.

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik...

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali başladı.

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