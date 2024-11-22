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MGK Genel Sekreterliği 12 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

MGK, 12 uzman yardımcısı alımı için başvuruların 11 Kasım'da başladığını ve son tarihi 23 Aralık olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:36
MGK Genel Sekreterliği 12 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

MGK Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapacak 12 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular, 11 Kasım 2023 tarihinde başlamış olup, son tarih 23 Aralık 2023'tür.

Adaylarda Aranan Şartlar

Başvuracak adayların, aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları sağlamalıdır.
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalıdır (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu).
  • 2023 ve 2024 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS A Grubu sınavlarından, gerekli puan türlerinden (KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21 vb.) 80 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.
  • Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'D' düzeyinde veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer bir sınavdan bu düzeyde puan almış olmalıdırlar.

Başvuru Süreci

Başvurular, MGK'nın resmi web sitesi olan www.mgk.gov.tr üzerinden indirilen form ile yapılmalıdır. KPSS ve YDS sonuç belgeleri ile birlikte başvuru formu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254, Posta Kodu: 06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla gönderilmelidir.

Başvuruların, son başvuru tarihine kadar saat 18.00'den önce MGK'ye ulaşması gerekmektedir. Postada oluşabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Sınav Bilgileri

Adayların başvurularının değerlendirilmesi sonrasında, sınava katılmaya hak kazananların listesi, giriş sınavı'nın yer ve tarih bilgileri ile birlikte, sınav tarihinden en az 10 gün önce MGK'nın internet sitesinde yayınlanacak ve hazırlanan ilan, kuruluşa ait hizmet binası giriş kapılarına asılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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