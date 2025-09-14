MHP, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı EuroBasket 2025'teki Gümüş İçin Kutladı
Parti paylaşımında milli takımın başarısına vurgu yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyoruz."
Paylaşımda, milli takımın turnuvadaki başarısı ve elde edilen sonucun ülke genelinde yarattığı gurura dikkat çekildi.