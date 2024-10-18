MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt İstifa Etti

MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt'un İstifası

Mili Hareket Partisi Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, sürdürdüğü görevinden istifa etti. Resmi sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Kurt, 4 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevi bugün itibarıyla tamamladığını açıkladı.

Açıklamalarında Vurgular

Kurt, istifasıyla ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı. İfadesinde, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat çizgimiz Genel Merkezimin ve Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin izinde devam edecektir." şeklinde belirtti.

Teşekkür ve Tecrübe

Ahmet Kurt, görev süresince birlikte çalıştığı il, ilçe, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi gibi teşkilat mensuplarına teşekkür ederken, 14 yaşından beri bulunduğu her görevde kendisine güvenen Çankırı halkına ve ailesine de şükranlarını sundu. "Bana güvenip inanan aziz Çankırı halkımıza ve beni her kararımda destekleyen aileme çok teşekkür ederim," diyerek duygularını dile getirdi.