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MHP'den Aile Kurumu Çalıştayı: Türk Aile Yapısına Dikkat

MHP, Aile Kurumu Çalıştayı ile Türk aile yapısını koruma ve güçlendirme amaçlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, riskleri sıraladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:22
MHP'den Aile Kurumu Çalıştayı: Türk Aile Yapısına Dikkat

MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı Başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partinin organizasyonuyla düzenlenen "Aile Kurumu Çalıştayı"nın açılışında Türkiye'nin aile yapısına dair önemli mesajlar verdi.

Türk Aile Yapısının Önemi

Yurdakul, siyaset kurumunun değişim ve dönüşüm çağında Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorunda olduğunu vurguladı. "Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse gerçekleşebilir" dedi.

Çalıştayın Amaçları

ATO Congresium'da gerçekleştirilen iki günlük çalıştayda, Türk aile yapısını korumak ve geliştirmek amacıyla çeşitli konularda tartışmalar yapılacak. Yurdakul, çalıştayın aileyi korumaya yönelik milli bir dava şuuruyla düzenlendiğini açıkladı.

Aile İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar

Ahmet Selim Yurdakul, "Artan boşanmalar ve şiddet, azalan evlilik ve doğum oranları gibi sorunlar ile karşı karşıyayız. Aile büyüklerine yönelik saygısızlıklar ve kadın-erkek ilişkilerindeki radikal değişimler dikkat çekici" şeklinde konuştu.

Tehditler ve Riskler

Yurdakul, aile yapısını tehdit eden unsurlara değinerek, "Küresel ekonomik gelişmeler, savaşlar ve doğal afetler aileleri olumsuz etkiliyor. Yerel yönetimlerin uygulamaları ailelerin yaşam alanlarını daraltıyor" ifadesinde bulundu.

Çeşitli Konular Üzerine Tartışmalar Yapılacak

Çalıştayda, "toplumsal ve demografik değişimlerin getirdiği riskler" ile "dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve aile" konularında 12 farklı alt başlık altında tartışmalar yapılacak.

Sonuç Bildirgesi sunulacak

Çalıştaya katılan akademisyenler, siyasetçiler ve STK temsilcileri, çalıştayda ele alınacak konular ile ilgili hazırlayacakları bildirgeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunacaklar. Çalıştaya MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı da katılım sağladı.

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