MHP’den 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretleri: Adem Yurdagül Palandöken'de

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, il yöneticileri, Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçe yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında "Derdin derdimiz" sohbetlerinin ilk buluşması Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi mahallesinde geniş katılımla yapıldı.

Toplantıda terörsüz Türkiye başta olmak üzere çok sayıda gündem maddesi görüşülürken, Yurdagül ve beraberindeki heyet vatandaşların sorunlarını dinledi ve talepleri kayda aldı.

"Hayırlı günler komşum" demeye geldik

Toplantıda Adem Yurdagül'ün sözleri:

"Bugün buraya siyaset yapmak için gelmedik. Bugün buraya, sizinle dertleşmeye, hal hatır sormaya, "Hayırlı günler komşum" demeye geldik. Çünkü biz inanıyoruz ki, bir memleketin bereketi komşulukla, huzuru gönül birliğiyle olur. "Derdin Derdimizdir" diyoruz; bu söz öylesine söylenmiş bir slogan değil. Bu bizim inancımız, bizim duruşumuz. Siz dertlenince biz de dertleniriz, siz gülerken biz de seviniriz. MHP halkıyla iç içe, milletiyle yan yana duran bir harekettir"

"Biz makam için değil, millet için yola çıktık"

Yurdagül'ün devam eden ifadeleri:

"Bizim siyasetimiz kürsüde değil, sokaktadır; bizim davamız tabelada değil, gönüllerdedir. Kapı kapı dolaşacağız, her evin ışığına selam vereceğiz. Bir yaşlının duasını, bir gencin umudunu, bir annenin gözyaşını unutmadan çalışacağız" diyen Başkan Yurdagül, "Çünkü biz biliyoruz ki, bir milletin gücü tankta, topta değil; birbirine selam veren insanların yüreğindedir. Bir komşu kapısını çalıp "Hayırlı Günler Komşum" diyebiliyorsa, orada birlik vardır, bereket vardır, umut vardır. Biz makam için değil, millet için yola çıktık. Bizim için ben yok, biz var. Bizim için oy değil, dua kıymetlidir. Bu milletin duası varsa, Allah’ın izniyle aşamayacağımız dağ yoktur. Kimse bizden susmamızı, eğilmemizi, yanlış karşısında sessiz kalmamızı beklemesin. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz devletin bekası, milletin birliği, bayrağın gölgesi için varız. Ve ne pahasına olursa olsun bu davadan dönmeyeceğiz. Erzurum’un mayasında vefa vardır, mertlik vardır, iman vardır. Biz o mayayı korumak, bu şehri daha huzurlu, daha güçlü kılmak için yola çıktık. Her gittiğimiz evde bir tebessüm bırakmak, her sohbette bir umut yeşertmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Onun için diyoruz ki: Bu şehirde kimse yalnız değil. Kimse derdiyle baş başa değil. Çünkü biz buradayız; siz neredeyseniz, MHP Erzurum İl Başkanlığı oradadır. Bizim hedefimiz sadece bugünümüzü korumak değil, yarınlarımızı da güvenceye almaktır"

Güçlü devlet, huzurlu millet, birlik içinde bir Türkiye

Terörle mücadele ve "Terörsüz Türkiye" vurgusu:

Yurdagül, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MHP olarak diyoruz ki : Ya silahlarını bırakırlar, ya da silahlarıyla birlikte tarihin karanlığına gömülürler! Bu mesele bir siyaset meselesi değil, bir vatan meselesidir. Terör sadece silah değildir; bir zihniyettir, bir ihanettir. Ama bugün, Allah’a şükür, devletimiz öyle bir kararlılıkla mücadele ediyor ki, artık o zihniyet nefes alamıyor. Dağlar temizleniyor, şehirler huzur buluyor. Her mağara kapandığında, her silah sustuğunda bu milletin huzuru artıyor. "Terörsüz Türkiye" dediğimiz şey, sadece sınırlarımızı korumak değil; çocuklarımızın korkmadan büyüdüğü, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye’dir. Bu, bizim devlet felsefemizdir: Devlet güçlü olacak, ama vatandaşı huzurlu olacak. Bazıları bu mücadeleyi değersizleştirmeye çalışıyor. "Barış" diyerek, "açılım" diyerek, hainleri aklamaya kalkanlar var. Ama millet artık uyanık. Halk görüyor kim vatanın yanında, kim terörün gölgesinde duruyor. Gerçek vatansever lafla değil, duruşla belli olur. Biz diyoruz ki: Terör bitince, ekonomi nefes alır, üretim artar, millet huzur bulur. Silah sesi susarsa, tezgâh sesi yükselir! Huzur ortamı bereketin ta kendisidir. Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta yaşananları da biz sadece izlemiyoruz. Çünkü orada akan kan, bizim sınırımızı tehdit ediyor. Bir nehrin suyu kaynağında kirlenirse, aşağısı da bulanır. O yüzden MHP diyor ki: "Komşularımızda huzur, bizim evimizde güvenliktir." Kıbrıs’tan Akdeniz’e kadar, Mavi Vatan’dan Doğu sınırımıza kadar her karış toprak, her damla deniz bizim için vatan emanetidir. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Bugün Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu millet diz çökmüyor, geri adım atmıyor. Kendi kararını kendi veren, sözü dinlenen bir ülke haline geliyor. Ve bu büyük hedefin temeli Terörsüz Türkiye’dir. Artık korkular değil, umutlar konuşacak. Bizim hedefimiz budur! Güçlü devlet, huzurlu millet, birlik içinde bir Türkiye."

Etkinlik sonrası vatandaşlarla sürdürülen sohbetlerde talepler ve beklentiler not alındı; MHP heyeti, sahada kalıcı çözümler üretme kararlılığını vurgulayarak ziyaretlerine devam edeceklerini bildirdi.

