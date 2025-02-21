MHP Eğitim Programı Tamamlandı: Barış ve Huzur Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, partinin düzenlediği "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı"nın kapanış toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Topcu, eğitim programının partinin temel değer ve ilkelerini daha derinlemesine anlayabilmek, teşkilatları güçlendirmek ve siyasal iletişimi pekiştirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Barış ve Huzur Çağrısı

Topcu, konuşmasında dışarıda genişleyen yoğun fırtınalara karşı iç huzurun önemine vurgu yaparak, "Dışımızda günbegün tesir alanı genişleyen yoğun fırtınaya karşı içimizde, barış ve huzur havası egemen olmalıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca, 86 milyonun tek yürek olarak duruş sergilemesini ve ulusal kucaklaşmanın sağlanması gerektiğini belirtti.

Eğitim Programının Detayları

Topcu, eğitimlerin yoğun bir biçimde sürdüğüne dikkat çekerek, her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 100 yöneticinin katıldığını ifade etti. Eğitimler kapsamında verilen dersler arasında "MHP Tarihi ve Milliyetçilik", "Yeni Nesil Ülkücülük", "MHP Politikaları", "Temel İletişim" ve "Seçmen Analizi ve İkna Politikaları" yer aldı.

Dünya Siyasetindeki Değişimler

Topcu, dünya siyasetinin ekonomik ve politik alanda büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bu değişimlerin sebeplerini küresel ısınma, kitlesel göçler ve doğal afetler olarak sıraladı. Artık siber savaşların gerçek savaşların yerini aldığını vurgulayan Topcu, bilgi üretiminde ve kullanımında yetkin olan milletlerin büyük güç olacağını kaydetti.

Yeni Strateji ve Türkiye

Topcu, Türkiye'nin yeni stratejisinin bölgesel ittifaklar üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi yalnızca coğrafi konumu ile tanımlamak yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel birikiminin dikkat çekici bir öneme sahip olduğunu ekledi.

Türk Milliyetçiliği ve Gelecek

Türk milliyetçilerinin, geçmişte yaşanan acıları unutmadan geleceğe yol alması gerektiğini söyleyen Topcu, "Dışımızda günbegün tesir alanı genişleyen yoğun fırtınaya karşı, içimizde, barış ve huzur havası egemen olmalıdır." diyerek birlik mesajı verdi.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı"nın kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, konuşma yaptı.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı"nın kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, konuşma yaptı.