MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan İzmir'de Eleştiriler: 'Belediyecilikte Ahlak ve Başarı Eksikliği Var'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, İzmir'de CHP'li Belediyeleri Eleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, İzmir'de düzenlenen MHP Bölgesel Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Durmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Belediyecilik dışında her konuda fikri olan, parti içi kavgalardan kafasını kaldırmayan, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesiyle asli işlerini aksatan bu anlayış, şehirlerin gelişiminin önünde adeta takoz gibi durmaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Üretken Belediyecilik Anlayışı

Durmaz, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını belirtti. "Yerel ölçekli ihtiyaçların verimli bir şekilde karşılanması ve kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalanılması için belediye hizmetlerini titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Olası afet ve krizlere hazır olunması gerektiğinin de altını çizen Durmaz, "Güçlü ve dirençli şehirler kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunlu CHP yönetimindeki belediyelerde her gün yeni bir krize şahit oluyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'li Belediyeler Üzerine Eleştiriler

CHP'li belediye başkanlarının, millete hizmet götürmek yerine siyasi gelecekleri için belediye imkânlarını kullandıklarını savunan Durmaz, "Belediyecilik dışında her konuda fikri olan, parti içi kavgalardan kafasını kaldırmayan bu anlayış, şehirlerin gelişiminin önünde adeta takoz gibi durmaktadır" dedi.

Durmaz, ayrıca CHP'li belediyelerin beceriksizlikleri ve keyfi yönetim anlayışlarının ulaştığı boyutların korkunç olduğunu ifade etti. "CHP'nin belediyecilik anlayışına 'ahbap-çavuş belediyeciliği' demek doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

İzmir'in Durumu ve Geleceği

İzmir’in uzun yıllardır CHP'li başkanlarca yönetildiğine dikkat çeken Durmaz, kentin sahip olduğu potansiyele rağmen birçok sorunla boğuştuğunu vurguladı. "Parti içi çekişmeler ve yönetim kaynaklı sorunlar dağ gibi büyüdü" dedi.

Hafta sonunda gerçekleşen bu toplantıda, ayrıca MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de söz aldı. Şahin, "Belediyecilik ve yerel yönetimler, Türk milliyetçilerinin önemli hizmet alanlarından birisidir" diyerek MHP'nin belediyecilik anlayışını övdü.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti ve MHP'nin yerel yöneticilerine yönelik önemli mesajlar verildi.

MHP Bölgesel Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'daki MHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Balçova Termal Tesislerinde düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (sağ 2), MHP Mahalli İdareler ARGE Başkanı (MİARGEM) Halil Memiş (solda), MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin (sol 2), MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık (sağda) ile partililer katıldı.

MHP Bölgesel Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'daki MHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Balçova Termal Tesislerinde düzenlendi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (sağ 2), MHP Mahalli İdareler ARGE Başkanı (MİARGEM) Halil Memiş (solda), MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin (sol 2), MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık (sağda) ile partililer katıldı.