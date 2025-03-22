MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Filiz Akın için Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Filiz Akın için Taziye Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek duygularını dile getirdi.

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