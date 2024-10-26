MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terör Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp" sempozyumunda çeşitli önemli konulara değindi.

Bahçeli, "TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısının PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıkça gösterdiğini" belirterek, "PKK, Türk'ün de, Kürt'ün de, hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Saldırının, Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Tarihten Aldığımız Dersler

Devlet Bahçeli, milli mücadele ruhunun tarihsel bir miras olduğunu belirterek, "Azmimizi ve cesaretimizi atalarımızdan edindik. Her zaman tek bir ses olarak teröre karşı duracağımızı yine vurgulamak istiyorum" dedi.

Bölgesel Gelişmelere Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde yaşanan uluslararası gerilimlere de değinen Bahçeli, "İran'a yapılan saldırı, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir adımdır" şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bahçeli, Ziya Gökalp'in Türk toplumunun değerlerinden bahsederek, "Birbirimize düşerek düşman sevindirmeyeceğiz. Ayrışmayı dileyenleri etkisiz hale getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ’a Yönelik Saldırı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına dikkat çeken Bahçeli, bu tür eylemlerin amaçlarının Türk milletini bölmek olduğunu ve bu tür saldırıların kesinlikle sonuç vermeyeceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Vurgusu

Son olarak, Türk milliyetçiliği ve halkçılık konularında Ziya Gökalp'in fikirlerinden alıntılar yapan Bahçeli, "Gerçek halkçı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Biz halkın sesi ve tercümanıyız" diyerek milletin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

Bahçeli, sempozyum sonrası Ziya Gökalp'in eserlerinin sergilendiği alana geçti ve eserleri inceledi.