MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail Melanet ve Musibet Odağı Haline Geldi"

Bahçeli, İsrail'i yalnızca Filistin'e değil bölge ve dünya genelindeki masumlara zulmeden 'melanet ve musibet odağı' olmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:14
Bahçeli'den sert eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki eylemlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, yaşananların sadece Filistin'i değil geniş bir coğrafyayı etkilediğini vurguladı.

"İsrail sadece Filistin halkına değil bölge ülkelerine, dünya genelindeki suçsuz insanlara da musallat olmuş, melanet ve musibet odağı haline gelmiştir"

Bu açıklama, Bahçeli'nin dış politika ve bölgesel krizlere ilişkin görüşlerinin net bir ifadesi olarak yorumlandı. Liderin sözleri, kamuoyunda ve siyaset sahnesinde yankı uyandırdı.

