MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı yayımladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaşım platformu X hesabından paylaştığı mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yaparak, Kur'an'ın indirildiği ve bereketlendiği bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olmasını diledi.



Hasta gönüllere şifa, yorgun ruhlara huzur kaynağı olan bu anlamlı gecenin, Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametiyle tüm zorlukların üstesinden gelineceğine olan inancı güçlendirdiğini belirten Bahçeli, şu mesajı iletti:

"Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gelen Kadir Gecesi'nin, milletimiz başta olmak üzere Türk-İslam aleminin birlik ve beraberliğine, sağlık ve esenliğine katkı sunmasını diliyorum. Bu kutsal gecenin, varlığımıza, birliğimize, beraberliğimize ve geleceğimize güç katacağına olan inancımızı koruyarak, dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."