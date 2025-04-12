MHP Genel Yardımcısı Topcu, 21. Siyaset ve Liderlik Okulu Açılışında İddialı Mesajlar Verdi

MHP Genel Yardımcısı Topcu'dan Muhteşem Açılış Konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. Dönem açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Topcu, "Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte, devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır," diyerek parti hedeflerini vurguladı.

Açılışta Vurgu: Sadakat ve Azim

Sözlerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle "ilk günkü azim ve sadakatle" diye devam eden Topcu, eğitimin önemini dile getirdi. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun yeni döneminin "İlk Günkü Azim ve Sadakatle" teması altında başladığını belirtti. Bu temanın, sadakatin ve azmin gücünü sembolize ettiğini aktardı.

Topcu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in liderliğindeki mücadele ruhunun bugün de devam ettiğini ifade ederek, "Sadakat, bir amaca eylemlerle içten bağlanmaktır. Bizim sadakatimiz, Türk milletine ve davamıza karşı duyduğumuz bağlılıktır," dedi.

Gelecek Liderler Yetiştiriliyor

Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerinin Türk milletinin bekası için çalışacak liderler olarak yetiştirileceğini belirtti. "Liderliğimiz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin şahsında vücut bulan millet aşkından doğmaktadır," diye ekledi.

Küresel Dönüşüm ve Türkiye'nin Rolü

Dünyada yaşanan büyük dönüşümlere de değinen Topcu, Türkiye'nin bu dönüşümde merkezde olduğunu vurguladı. Topcu, "Çünkü bizim sadakatimiz, makamlara değil millete, çıkarlara değil hakikate yöneliktir," ifadelerini kullandı.

Yeni Dönemde 701 Mezun Gururu

21. Dönem için seçilen öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olduğunu belirten Topcu, çeşitli illerden gelen öğrencilere eğitim verileceğini açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırladığı kapanış konuşmalarının derlendiği kitapların da katılımcılara hediye edildiği açılışta, özel çikolatalar da ikram edildi.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. dönem eğitim ve öğretim yılının açılışı parti genel merkezinde yapıldı.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. dönem eğitim ve öğretim yılının açılışı parti genel merkezinde yapıldı.