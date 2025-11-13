MHP Konya: Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın Cezaevi Süreci ve Tahliye Tarihi

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, İsmail Arslan’ın trafik kazası nedeniyle açık cezaevinde hükümlü olduğunu, 11 Kasım 2025’te teslim olduğunu ve 9 Şubat 2026’da tahliye edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:48
MHP Konya: Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın Cezaevi Süreci ve Tahliye Tarihi

MHP Konya’dan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan açıklaması

Karaarslan, süreci ve hukuki durumunu değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Karaarslan, belediye başkanının görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili herhangi bir adli veya idari soruşturma bulunmadığını vurguladı.

Karaarslan açıklamasında, belediye başkanının tutuklu olmadığını, söz konusu hükmün trafik kazası nedeniyle açık cezaevinde infaz edildiğini ve kısa süre içinde tahliye edileceğini belirtti.

Olayın kronolojisi ve yargı süreci

Açıklamada, 14 Aralık 2021 tarihinde Konya Akören kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 vatandaşın vefat ettiği, 1 vatandaşın yaralandığı; aynı kazada İsmail Arslan’ın kemik kırığı geçirecek şekilde yaralandığı ve bir süre Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü kaydedildi.

Soruşturma sonucunda Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen 2022/1 Esas sayılı dosyada Arslan, taksirle 1 kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, istinaf incelemesinin ardından 16 Ekim 2023 tarihinde kesinleşti.

Kesinleşme sonrası infaz hukuku düzenlemeleri kapsamında, nakdi teminat karşılığında cezanın infazı iki kez olmak üzere 1’er yıl ertelendi. Gelinen aşamada başkan 11 Kasım 2025 tarihinde kendiliğinden Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olarak infaza başladı.

Karaarslan, infaz hükümleri uyarınca 9 Şubat 2026 tarihinde şartla tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaevinden çıkacağını ve görevinin başına döneceğini açıkladı.

Civil davalar ve seçime etkisi

Açıklamada, kazada yaralanan ve vefat eden yakınları tarafından açılan tazminat davalarının sürdüğü belirtildi. Davalar kapsamında İsmail Arslan (araç sürücüsü), Akören Belediye Başkanlığı (ruhsat sahibi/işleten) ve zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenleyen şirkete karşı Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde maddi ve manevi tazminat davaları açıldığı; dosyaların sırasıyla Yargıtay’da temyiz ve istinaf incelemesinde olduğu, henüz kesinleşmiş bir tazminat kararı veya ödenmiş bir tazminat bulunmadığı ifade edildi.

Karaarslan, cezanın 2023 Ekim ayında kesinleşmiş olmasına rağmen bu durumun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerindeki adaylığa engel olmadığını, YSK tarafından adaylığın onaylandığını ve Arslan’ın seçimleri kazanarak mazbatasını aldığını hatırlattı. Kamu hizmetlerinde aksama beklenmediği kaydedildi.

Basın açıklamaları ve hukuki uyarı

Karaarslan son olarak, belediye başkanının durumu hakkında gerçek dışı iddialarda bulunan ve basın yayın hakkını siyasi amaçla kötüye kullanan kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurulacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu iddiaların doğruluğunun dosya içerikleriyle teyit edilebileceği belirtildi.

Özetle, MHP Konya İl Başkanlığı, İsmail Arslan’ın taksirli trafik suçu nedeniyle infazda olduğunu, tutuklu olmadığını, hukuki süreçlerin devam ettiğini ve 9 Şubat 2026 tarihinde tahliye edilerek görevine döneceğini açıkladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KONYA İL BAŞKANI REMZİ KARAARSLAN, MHP'Lİ AKÖREN İLÇE BELEDİYE...

