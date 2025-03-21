MHP'li Osmanağaoğlu'ndan İzmir İftarında Sert Mesajlar

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu İzmir'de İftarda Konuştu

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, dün akşam Balçova Termal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi. Osmanağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına değinerek, "İstanbul'dakini İzmir'den ayıran bir kanun, bir gelenek veya bir uygulama yoktur. Bugün yaşananlar göstermiştir ki Türkiye Cumhuriyeti, kendisi için paralel bir hukuk mevzuatı uygulaması isteyenlere göz yummamıştır," dedi.

Hassas Bir Dönemden Geçiyoruz

Osmanağaoğlu, ülkenin tarihi bir dönüm noktasında bulunduğunu belirterek, "Elbette tarihin bir dönüm noktasında olduğumuz, onlarca yıldır uğruna nice bedeller ödediğimiz lider ülke Türkiye hedefinin hemen arefesinde olduğumuz açık ve seçiktir," ifadelerini kullandı.

Türk Milleti ve Hukuk Güvencesi

Konuşmasına devam eden Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni bir Türk asrının temellerini attığını vurguladı. "Ne mutlu ki bizler, bu destanın bir parçasıyız. Türk milletini markaja almaya çalışanlara müsamahamız olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır," şeklinde konuştu.

Osmanağaoğlu, hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığını vurgulayarak, "Masumiyet karnesine dikkat çekerek soruşturma yapan savcılarımız, telaşla ve suçlu psikolojisiyle suçlarını ikrar edenleri görmezden gelmemiştir," dedi. Türk adaletine duyduğu güveni dile getiren Osmanağaoğlu, "Türk yargısına güvenimiz tamdır," ifadesini kullandı.

CHP'nin adayı ve Yargı Meselesi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de partisinin iftar programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında eleştirilerde bulundu. Şahin, "Bu şahıs şu anda da ülke gündemimizi sahte üniversite diploması, milyonlarca lirayı bulan yolsuzlukları ile işgal etmektedir," diye konuştu. Ayrıca, Türk yargısına duydukları güvenin sonsuz olduğunu vurguladı.

AK Parti'ye Yönelik Eleştiriler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise CHP'nin gençleri kullandığını vurguladı. “Gençleri sokağa çağırıp devletin polisiyle karşı karşıya getirenlere prim verilmemesi gerektiğini” belirtti. Saygılı, "Sokağa çağıran belaya, felakete ve kaosa çağırır," diyerek CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

İftar programına çok sayıda partili ve davetli katıldı.