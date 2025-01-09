MHP'li Semih Yalçın'dan Terörle Mücadele Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gündemdeki olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadeledeki tavrının son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Yalçın, bu tutumun haksız isnat ve suçlamalarla değersizleştirilemeyeceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tutumu

Yalçın, MHP camiası olarak, geçmişte partilerinden ayrılarak farklı siyasi söylemler geliştiren "tatlı su milliyetçileri"ni perişanlıklarıyla izlediğini ifade etti. Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesine karşı çıkanların "ter ter tepindiğini" ve saldırgan bir üsluba başvurduklarını savundu.

Kritik İsimlere Eleştiri

Son günlerde MHP karşıtlığında ön plana çıkan Özdağ ve Dervişoğlu'nu eleştiren Yalçın, bu kişilerin bağırışlarının, nefessiz kalmış iki vicdanın hırıltılarından ibaret olduğunu iddia etti. Ayrıca, Bahçeli’nin Genel Başkanlık makamına nasıl geldiğine dair tartışmalara da nokta koydu.

Milliyetçi-Ülkücü İradeye Saygı

Yalçın, Bahçeli'ye karşı çıkmanın milliyetçi-ülkücü iradeye karşı çıkmak anlamına geldiğini vurguladı ve siyasi çıkarlar uğruna Türk milliyetçiliği davasına zarar verenlerin tarih önünde hesap vereceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi çıkarlarının dışında olmadığının altını çizdi.

Terör Belası ve Zamanın Önemi

Son olarak, Yalçın, milletin terör belası nedeniyle çok çektiğini, buna son vermenin zamanının geldiğini belirtti. Devlet Bahçeli'nin anaların ağlamaması adına ortaya koyduğu tavrın müzakere ve pazarlıklarla sorgulanamayacağını ifade etti.

"MHP aleyhtarlığını artırmaya çalışanlar, bu çabalarında başarısız olacak ve eksik kalan argümanları ile batacaklardır" diyen Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunun her zaman sağlam olacağını vurguladı.