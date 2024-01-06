MHP Lideri Bahçeli'den çarpıcı rejim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. 2009 yılından beri devam eden Liderlik ve Siyaset Okulu'nu anlatan Bahçeli, 'Öğrenmeye ömür boyu devam etmeliyiz. Öğrenmenin ve öğretmenin bir yaşı ve sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olanlar cehalete teslim olmuşlardır. Günümüzde en büyük tehlike cehalettir.

Bilmediğini bilmeyen ve bilmeyen cahildir, ondan uzak duralım. Bilmediğini bilen ve bilmeyen sadece basittir, ona öğretelim. Bildiğini bilen ve bilen akıllıdır, onu izleyelim. Descartes'in söylediği gibi varlığın koşulu, varlığın farkına varmaktır' diye konuştu. Bahçeli, 'Milli ve manevi değerlerimize saldıranlar bozguncu tipler, laik sömürücülerdir. Kervanımızı talan etmek için hep pusuda beklediklerini görüyoruz' ifadelerini kullandı.





YABANCI İSTİHBARATLARIN OYUNU

MHP lideri Devlet Bahçeli, son günlerde gündemi meşgul eden hilafet bayrağı tartışmalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, Anıtkabir'de Cumhuriyet'e lanet okuyan ve Galata Köprüsü'nde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldıran kişilerin yabancı istihbarat örgütlerinin oyunu olduğunu söyledi. Bahçeli, hilafet bayrağı diye bir şeyin olmadığını, bunun korku tacirliği yapanların uydurması olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır.'

HİLAFET İDDİALARINA SERT ÇIKTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, hilafet meselesinde yapılan spekülasyonlara sert bir dille karşı çıktı. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim değişikliği aramadığını, Anayasa'nın 1'inci maddesinin devletin şeklini belirlediğini vurguladı. Bahçeli, konuşmasında,

'Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar.' dedi ve şu ifadeleri ekledi:

'Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır'

YARGITAY'I KUTLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gezi Parkı davasından hüküm giyen ve milletvekili seçilen TİP'li Can Atalay'ın serbest bırakılmaması için karar alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne teşekkür etti. Bahçeli, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararını tanımadığını ve hukuk devletini koruduğunu söyledi.