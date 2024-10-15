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MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle masaya oturulmayacağını vurguladı, kardeşlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:10
MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesaj: Terörle Müzakere Yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Çarpıcı Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamada, terörle masaya oturulmasının asla söz konusu olmadığını belirtti. Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Bahçeli, terörün toplumda yarattığı olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde terörle mücadele etmesi gerektiğini savundu. Bu noktada, devletin kararlılıkla duruşunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

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