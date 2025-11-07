MHP: Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi ve 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, şehirlerin dirençli hale getirilmesini temel hedef olarak açıkladı; Terörsüz Türkiye ile millet birliğinin pekişeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:28
MHP: Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi ve 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: Dirençli Şehircilik Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde MHP Genel Merkezi’nde 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Sadir Durmaz konuşmasında, "İklim değişikliğinin etkilerinin belirginleşmesi, şehirlerin dayanıklılığını hayati bir konu haline getirmiştir. Bu nedenle MHP olarak şehirlerimizin dirençli hale getirilmesini temel bir hedef görmekteyiz" dedi.

Durmaz, yerel seçim beyannamesinde yer verilen dirençli şehirlerin anlam ve öneminin bir kere daha ortaya konduğunu ifade ederek, "Günümüzde kentleşme hızının artması depremlerin doğal afetlerin sıklaşması ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleşmesi, şehirlerin dayanıklılığını hayati bir konu haline getirmiştir. Bu nedenle MHP olarak şehirlerimizin dirençli hale getirilmesini temel bir hedef görmekteyiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla bütünleşen dirençli şehircilik yaklaşımı Türk milletinin güvenliği, sürdürülebilir ve huzurlu bir yaşam sürmesi açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Afetlerin ve krizlerin tamamen önlenmesi elbette mümkün olmasa da şehirlerin bu durumlara hazırlıklı hale getirilmesi mümkündür. Bunun için güçlü yönetişim, bilimsel temelli planlama, teknolojik yeniliklerin kullanılması ve toplumsal katılımın sağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Durmaz, dirençli şehir politikalarının yalnızca teknik çözümlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ve sosyal ilişkileri de güçlendiren, topluluk bilincini artıran, kapsayıcı yönetişimi destekleyen bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye Mesajı

Durmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin yaklaşık 50 yıldır en büyük sorunu olan ekonomiden sağlığa, toplumsal barış ve millet bütünlüğüne kadar pek çok noktada fitneye, ayrımcılığa kaynaklık eden bölücü terörün ülke gündeminden çıkarılması ülkemizi her alanda rahatlatacak, Türkiye’nin ayağındaki en son pranga sökülüp atılmış olacaktır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla başlayan ve sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devlet projesine dönüşen Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin önlenemez yükselişinin önündeki son barikatı da ortadan kaldıracaktır. Terörsüz Türkiye’yle birlikte Türk’le Kürt’ün et ve tırnak gibi olan kardeşliği daha da pekişecek, Türkiye aleyhine yayılmacılık faaliyeti yürüten emperyal ve siyonist lobilerin ham hayalleri bir kere daha suya düşecektir."

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SADİR DURMAZ, "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SADİR DURMAZ, "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN BELİRGİNLEŞMESİ ŞEHİRLERİN DAYANIKLILIĞINI HAYATİ BİR KONU HALİNE GETİRMİŞTİR. BU NEDENLE MHP OLARAK ŞEHİRLERİMİZİN DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİNİ TEMEL BİR HEDEF GÖRMEKTEYİZ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak ile Profesyonellere Çözümler Sunup Lezzetleri Tanıttı
2
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İkinci MR: Randevu 25 Günden 6-7 Güne İniyor
3
Fener İlkokulu’nda Duygu Dolu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
4
Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti
5
Sapanca Park Projesi: Sapanca Gölü'ne 100 bin m²'lik Yeşil Dönüşüm
6
Muş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü JASAT Tarafından Yakalandı
7
Kütahya'da Madde ve Sanal Kumar Bağımlılığı Konferansı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı