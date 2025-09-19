MHP, 'Terörsüz Türkiye'yi 20 Eylül'de Ankara'da Anlatacak

Yaşar Yıldırım, 'Terörsüz Türkiye' sürecünü 20 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek toplantıda başkent dahil 9 il ve STK temsilcilerine anlatacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:45
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak yarın Ankara'da, başkent dahil 9 ilden katılımla bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yıldırım, MHP Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaretinde İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve partililerle bir araya geldi. Ziyarette, projenin hedefleri ve gelişim süreci hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Toplantıda toplumun lider konumunda olan sivil toplum örgütleri, muhtarlar, şehit aileleri dernekleri, sanayi ve ticaret odaları gibi kesimler davet edilerek toplumdaki soru işaretlerine cevap verileceği, projenin maksadı ve hedefinin ayrıntılarıyla anlatılacağı belirtildi.

Yıldırım, sosyal medyada yoğun bir bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek, bu kirliliği ortadan kaldırmak için birebir ve ilk ağızdan bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı. Yıldırım, sözlerine şu ifadelerle devam etti: 'Bu bilgi kirliliklerini de ortadan kaldırmak için birebir ilk ağızdan Türkiye'deki bütün insanlarımızı aydınlatmak için MHP bu toplantıyı Türkiye'de yaptı.'

Toplantının detayları hakkında Yıldırım, '20 Eylül'de Ankara ve civarında bulunan 8 ili toplayıp toplantımızı yapacağız. Ankara Ticaret Odası toplantı salonunda saat 14.00'te.' dedi. Ayrıca başkent dahil 9 ilden katılımla yapılacağı bilgisi tekrar edildi.

Yıldırım son olarak, ilçe başkanlarıyla birlikte Beypazarı'nda sivil toplum örgütü temsilcilerini, muhtarları, sendikaları, gazileri ziyaret ettiklerini ve hepsini toplantıya davet ettiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, partisinin Beypazarı ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

