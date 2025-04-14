MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya Engellilere Yardım Eli Uzattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Türk İslam Kültür Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği engelli yardımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Ortahisar ilçesinde engellilere 80 akülü araba ve 50 tekerlekli sandalye dağıttıklarını ifade eden Sivrikaya, 'Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır.' dedi.

Duygusal Anlar Yaşandı

Sivrikaya, bu organizasyonu düzenlemedeki amaçlarının engelli bireylerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Hollanda merkezli Türk İslam Kültür Vakfı ile kurdukları komite sayesinde gerçekleştirilen dağıtımda duygusal anların yaşandığını vurgulayan Sivrikaya, 'Bir aile aradı, 'Başkanım, o kadar mutlu oldu ki çocuğum seninle konuşmak istiyor.' dedi. Çocuk, 25 senedir hasta yatağında yattığını ve akülü arabayı kendisi için kol kanadı olarak gördüğünü anlattı.' şeklinde konuştu.

Özel Destek ve Gelecek Planları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin akülü arabaların onarımı ve bakımı için özel bir masa kurduğunu dile getiren Sivrikaya, 'Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Önümüzdeki süreçte elektrikli hasta yatağı çok büyük bir ihtiyaç. Şu an bunun çalışmaları başladı ve inşallah Trabzon'umuza sosyal sorumluluk çerçevesinde bu desteği de sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, engelli bireylerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Türk İslam Kültür Vakfının desteğiyle geçen hafta Ortahisar ilçesinde engellilere 80 akülü araba ve 50 tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, "Engelli derneklerimizden aldığımız bilgilere göre hasta yatağı sıkıntıları var. Bunların da tedariki başlamıştır." dedi. (Arşiv)