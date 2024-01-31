MHP yeni bir aday listesi paylaştı: MHP'nin 55 belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde birlikte yürümeyi seçtiği belediye başkanlığı için 55 ilçenin adayını duyurdu.

MHP yeni bir aday listesi paylaştı: MHP'nin 55 belediye başkan adayı belli oldu
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MHP, 55. kuruluş yıl dönümüne özel olarak her gün 55 belediye başkan adayını açıklıyor. Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için son olarak 55 yeni adayını duyurdu.

Parti yetkili kurulları ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için 12'nci etap adayları belirlendiğini duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 1'i büyükşehir ilçesi dahil olmak üzere 9 ilçe ve 46 belde için belediye başkan adaylarını açıkladı. Durmaz, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde MHP'nin adayının Ahmet Keleş olduğunu söyledi. İşte listede adı geçen başkan adayları:

 

mhp adayları

mhp adayları

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